Johnson & Johnson: résultats 2016 supérieurs aux attentes, prévisions prudentes

mardi, 24.01.2017

Le groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson a annoncé mardi des résultats 2016 supérieurs aux attentes, mais a fait état de prévisions prudentes pour 2017.



Le bénéfice net annuel a progressé de 7,3% à 16,54 milliards de dollars, dont 3,81 milliards (+18,6% sur un an) au quatrième trimestre. Ceci se traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 6,73 dollars pour l'année et de 1,58 dollar pour les trois derniers mois, contre 6,71 et 1,56 dollar attendus respectivement en moyenne par les analystes.



Tiré par les bonnes ventes de ses médicaments et de ses équipements médicaux, le chiffre d'affaires annuel a augmenté de 2,6% à 71,9 milliards de dollars, tandis que les revenus trimestriels ont progressé de 1,6% à 18,11 milliards. Les analystes attendaient toutefois 72,03 et 18,28 milliards de dollars respectivement mais Johnson & Johnson a expliqué que ses recettes ont été rognés par des effets de change négatifs, des cessions et des désinvestissements, un coup de mou des ventes des traitements contre l'hépatite C et des difficultés au Venezuela notamment pour ses produits de grande consommation.



Pour 2017, le groupe table sur des ventes comprises entre 74,1 et 74,8 milliards de dollars , pour un bénéfice par action ajusté de l'ordre de 6,93 à 7,08 dollars.



Les marchés financiers anticipaient, eux, un chiffre d'affaires de 75,1 milliards de dollars en moyenne et un bénéfice par action de 7,11 dollars.



Conséquence: le titre reculait de 1,68% à 112 dollars vers 12H20 GMT dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la séance à Wall Street. - (awp)