Les Verts veulent un scénario d’après-crise plus écologique

mercredi, 15.04.2020

Le groupe parlementaire veut profiter du changement structurel engendré par la pandémie de coronavirus pour mettre en place un tournant en faveur de l’écologie, financé par plusieurs milliards de francs.

Les Verts ont mis au point un programme d'impulsion qui vise à renforcer les circuits économiques régionaux ainsi que la protection du climat et de l'environnement, créant ainsi des emplois et une valeur ajoutée au niveau local.(Keystone)

Le groupe parlementaire des Verts soutient un programme d'impulsion pour un tournant écologique. Le mouvement veut affecter plusieurs milliards de francs à des mesures destinées à permettre aux structures et secteurs touchés par la pandémie de devenir plus résilients. Cela devrait donner une orientation plus sociale, écologiquement durable et respectueuse du climat au changement structurel accéléré par la crise du COVID-19. Le groupe parlementaire des Verts s'est vu mercredi pour la troisième fois en visioconférence.

Renforcement des économies locales

Ce programme d'impulsion vise à renforcer les circuits économiques régionaux ainsi que la protection du climat et de l'environnement, créant ainsi des emplois et une valeur ajoutée au niveau local.

Le groupe parlementaire des Verts a également entamé mercredi la préparation de la session extraordinaire et des commissions se réunissant en amont. Les Verts défendent, dans la Commission de l'économie et des redevances (CER), un soutien pour les indépendants indirectement touchés, un allègement net des loyers des locaux commerciaux, des scénarios solides de sortie du confinement, appuyés sur des bases scientifiques et le lancement d'un programme de relance écologique.

Dans la Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC), les Verts préconisent que les élèves déjà défavorisés ne le soient pas encore davantage, des aides financières pour les crèches, un soutien accru à la culture, au sport ainsi qu'aux artistes.

Enfin dans la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS), les écologistes s'engagent pour le respect des temps de repos du personnel soignant, une meilleure protection du personnel du commerce de détail, l'accès aux soins, également pour les sans-papiers.

Dans cette commission, ils demandent encore de renforcer la lutte contre la violence domestique et ne veulent entendre parler d'aucune augmentation des primes d'assurance maladie en raison du Covid-19.

Un revenu de base inconditionnel avancé par les jeunes

Les Jeunes Verts défendent, eux, l'introduction d'un revenu de base inconditionnel (RBI). Ils considèrent que ce mécanisme est la réponse aux conséquences de la crise du coronavirus et ont remis mercredi au Conseil fédéral une pétition allant dans ce sens, signée par 33.000 personnes.

Les travailleurs indépendants et les personnes qui sont employées dans le cadre de relations de travail non réglementées ne sont pas suffisamment protégés, estiment-ils. «Il est injuste de privatiser les profits lorsque l'économie est en plein essor et en même temps de collectiviser les pertes en temps de crise», déclare Oleg Gafner, co-président des Jeunes Vert-e-s Suisse. (ATS/AWP)

