Alcon surprend par sa résilience au cours du premier trimestre

mercredi, 13.05.2020

Le groupe ophtalmologique Alcon a amélioré son chiffre d'affaires de 3% à 1,8 milliard de dollars au 1er trimestre 2020, à la faveur des nouveaux produits lancés. Le recul de la marge opérationnelle a été moins marqué que prévu.

Piotr Kaczor



David Endicott, le CEO du groupe Alcon anticipe une reprise modérée et progressive en mai et en juin, après le creux du mois d'avril.

Les résultats trimestriels et les perspective présentées mercredi par Alcon sont un peu atypiques du point de vue de l’impact du coronavirus. Cet impact a été relativement contenu au premier trimestre et est ressorti encore plus faible qu’attendu par le consensus au vu des chiffres communiqués...