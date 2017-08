Cicor renoue avec les bénéfices au premier semestre

jeudi, 17.08.2017

Le groupe neuchâtelois spécialiste de circuits imprimés a dégagé un bénéfice de 2,3 millions de francs alors qu'il avait subit une perte 607'000 francs un an plus tôt.

Forte de ces résultats, la direction de Cicor table pour l'exercice 2017 sur une croissance de "10% environ". (Keystone)

Le spécialiste des circuits imprimés Cicor a bouclé le 1er semestre 2017 sur un bénéfice net de 2,3 millions de francs, contre une perte de 0,6 millions un an plus tôt. Dans un communiqué diffusé jeudi, la société basée à Boudry explique être finalement parvenue à endiguer la tendance à la baisse de sa division AMS.

Le chiffre d'affaires réalisé entre janvier et juin s'est monté à 109,0 millions, en hausse de 17,3% par rapport à la même période un an plus tôt. L'excédent brut d'exploitation s'est envolé de plus de trois quarts (+77,9%) à 9,4 millions, alors que le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a été plus que décuplé, à 3,7 millions.

Forte de ces résultats, la direction de Cicor table pour l'exercice 2017 sur une croissance de "10% environ", ainsi qu'une marge opérationnelle de l'ordre de celle dégagée en 2013 et 2014. A plus long terme, le groupe estime que le cours de la croissance pour le chiffre d'affaires et le résultat devrait se maintenir en 2018. (awp)