Le burger végétalien de Nestlé ne peut pas s’appeler «incredible»

mardi, 02.06.2020

Le groupe Nestlé devra trouver un nouveau nom pour son «incredible» steak haché qui est trop proche, selon le Tribunal de La Haye, de celui de son concurrent Impossible Foods.

Le tribunal de La Haye a émis une injonction, selon laquelle Nestlé doit retirer dans un délai de quatre semaines son steak haché végétalien des rayons. (Nestlé)

Nestlé a subi un revers devant le Tribunal d'arrondissement de La Haye dans un conflit opposant le numéro un mondial de l'alimentation à son concurrent Impossible Foods et concernant sa marque «incredible burger». Selon des informations de plusieurs médias, le géant veveysan entend cependant poursuivre son combat et a fait appel.



Les juges de la capitale néerlandaise ont estimé dans leur arrêt que la marque de steak haché sans viande «incredible burger» de Nestlé pouvait être confondue avec celle répondant au nom d' «impossible burger» de son concurrent américain Impossible Foods. Jugeant qu'une telle appellation aurait engendré la confusion du côté des consommateurs, la cour a aussi estimé qu'elle aurait rendu plus difficile le lancement du produit d'Impossible Foods en Europe.



Avant de pouvoir commercialiser son produit en Europe, Impossible Foods doit encore recevoir le feu vert des autorités sanitaires, celui-ci étant à base de levure modifiée génétiquement. En 2018, Nestlé avait entamé des discussions quant à un éventuel accord de licence avec Impossible Foods.



Selon les documents de la justice néerlandaise, le géant veveysan a cependant décidé de lancer un produit similaire, alors que les négociations avec le concurrent d'outre-Atlantique étaient encore en cours. Ce dernier a alors soupçonné Nestlé de vouloir contrecarrer le lancement européen du steak haché américain.



Le tribunal de La Haye a émis une injonction, selon laquelle Nestlé doit retirer dans un délai de quatre semaines son steak haché des rayons. Dans le cas contraire, la multinationale vaudoise devrait s'acquitter de 25'000 euros (26'461 francs) par jour pour chacun de ses dix sous-traitants impliqués dans l'affaire.



Selon les articles, Nestlé s'est dit déçu du verdict, le groupe estimant que le descriptif «incroyable» (incredible en anglais), devrait être autorisé à tout producteur pour décrire la qualité d'un produit. Si Nestlé entend poursuivre la procédure, le groupe pourrait cependant renommer son steak haché «sensational burger». (AWP)