Migros augmente légèrement son chiffre d'affaires en 2016

vendredi, 13.01.2017

Le groupe Migros a enregistré l'année dernière un chiffre d'affaires total de 27,7 milliards de francs, en légère hausse de 1,0% sur un an, a annoncé le géant de la distribution vendredi. La Banque Migros a quant à elle "poursuivi le solide développement" de son activité et va poursuivre son développement en 2017.



Les recettes du commerce du détail ont augmenté de 1,2% à 23,3 milliards de francs. Le recul des prix de 0,9% s'est répercuté à hauteur de 217 millions sur ce secteur, a précisé le géant orange dans un communiqué. Hors cet élément, le chiffre d'affaires de cette unité a progressé de 2,2%.



Dans ce segment d'activité, la filiale à bas prix Denner a enregistré un chiffre d'affaires de près de 3,0 mrd CHF (+2,0%), les grands magasins Globus et Schild 879 mio (-5,4%) et les portails de commerce en ligne Digitec/Galaxus 704 mio (+41,1%).



Les marchés spécialisés Micasa, SportXX, Melectronics, Do it+Garden et OBI ont réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 1,6 mrd CHF, en repli de 1,2%.



Dans la restauration, les recettes globales ont fléchi de 0,3% à 682,1 mio CHF. Le chiffre d'affaires des Restaurants Migros a reculé (-1,7%), tout comme celui des Take Away Migros (-5,6%). Les nouveaux formats de restauration, comme Chickeria (+123,5%) et la restauration collective (+16,8%), ont par contre nettement progressé.



Dans le tourisme, Hotelplan, qui a fait face à un contexte géopolitique difficile pour certaines destinations, a vu ses ventes baisser de 1,6% à 1,3 mrd CHF.



La Banque Migros quant à elle "a poursuivi le solide développement de son coeur de métier, dans un contexte économique difficile", a souligné la coopérative, sans préciser de chiffre. "Les activités de placement progressent favorablement et seront encore développées en 2017", a poursuivi Migros. L'établissement publiera ses résultats mardi. - (awp)