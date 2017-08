Lastminute.com voit ses bénéfices semestriels fondre et veut se racheter

jeudi, 10.08.2017

Le groupe lastminute.com a vu ses recettes et sa rentabilité baisser. Le conseil d'administration évalue de rachat d'un tiers de son capital-actions.

Le groupe effectue en ce moment une restructuration en profondeur. (Own work-CC by SA)

Le groupe lastminute.com a bouclé le 1er semestre de l'exercice 2017 de justesse dans le vert. Conformément à l'avertissement sur résultats lancé début juillet, le voyagiste en ligne coté sur SIX a vu ses recettes et sa rentabilité fléchir, mais maintient comme prévu ses objectifs annuels. Le conseil d'administration évalue par ailleurs le rachat d'un tiers de son capital-actions, précise un communiqué diffusé jeudi.

Le chiffre d'affaires réalisé entre janvier et juin accuse un repli de 2,2% en rythme annuel, à 130,3 millions d'euro, alors que l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a fondu de près de moitié (-45,1%) à 9,5 millions. Le résultat net s'est réduit comme peau de chagrin, à 0,4 millions d'euro, après 5,0 millions un an plus tôt (-92,0%).

Le groupe envisage de racheter le tiers de son capital-actions. A cet effet, il convoquera en septembre une assemblée générale extraordinaire. En cas d'approbation de la transaction de la part des actionnaires, lastminute.com procédera au rachat de titres dans un délai de 18 mois après l'assemblée générale.

La prime au rachat (agio) ne devra pas dépasser 20% du cours de clôture de l'action le jour de la publication du prospectus, précise la société néerlandandaise basée à Chiasso, ajoutant que les titres rachetés seront ensuite supprimés.

"Le groupe effectue actuellement une restructuration en profondeur, afin d'accomplir sa mission", a déclaré le président du conseil d'administration, Ottonel Popesco, cité dans le communiqué. Il se dit convaincu que "la consolidation de la structure du capital du groupe est une option qui mérite d'être envisagée dans l'intérêt de l'entreprise". (awp)