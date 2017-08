Pierhor SA rejoint le groupe Acrotec

jeudi, 17.08.2017

Le groupe jurassien Acrotec poursuit sa politique d'acquisition. Dans un communiqué, il annonce le rachat de la société vaudoise Pierhor, spécialisée dans le rubis d'horlogerie de synthèse.

Le groupe s'agrandit de plus en plus. Il s'est déjà offert depuis le début de l'année trois entreprises.

Arcotec, le distributeur de composants horlogers et de micromécanique continue de s'agrandir. Il rachète, pour un montant non dévoilé, Pierhor, société active dans la fabrication de pierre de synthèse pour l'horlogerie. Elle est notamment connue pour ses rubis d'horlogerie.

"Je suis heureux de rejoindre Acrotec afin de garantir le maintien et le futur de Pierhor" déclare François Durafourg, CEO de Pierhor". "Étant donné le contexte difficile auquel le secteur de la pierre horlogère doit faire face, j’ai pris la décision de rejoindre la plateforme industrielle d'Acrotec" poursuit-il.

Le groupe Arcotec entend élargir ses activités en créant une subdivision pierre synthétique en couplant sa Pierhor et Gasser-Ravussin, rachetée en avril. Elle veut bénéficier des deux pôles techniques et R&D de ses nouvelles sociétés.

Le groupe s'agrandit de plus en plus depuis le début de l'année. Il s'est offert trois entreprises. Mimotec, fabricants de composants horlogers, l'entreprise H2i, spécialisé dans la conception d'outils de mesure pour les montres mécaniques et successivement et Gasser-Ravussin, active dans la pierre synthétique.