SFS investira près de 36 millions d'ici 2018 dans la modernisation de ses sites

vendredi, 20.01.2017

Le groupe industriel saint-gallois SFS prévoit d'investir d'ici 2018 quelque 36 millions de francs dans ses sites suisses, afin d'en augmenter la performance. L'infrastructure logistique sera modernisée et agrandie et les capacités pour le traitement de la chaleur seront renforcées. Ces mesures permettront à l'entreprise de continuer à se concentrer sur des projets et processus demandant un haut niveau d'innovation, des capitaux importants et un degré d'automatisation élevé, a-t-elle indiqué vendredi dans un communiqué.



Dans le centre logistique sis à Rebstein qui s'étend actuellement sur 18'000 m2, jusqu'à 70'000 articles peuvent être entreposés. Afin de pouvoir proposer à la clientèle un assortiment encore plus complet, SFS prévoit de renforcer ses capacités de stockage de 4500 m2 jusqu'à mi-2018 et de moderniser et agrandir également l'infrastructure.



Les installations actuelles de Heerbrugg seront également modernisées d'ici 2018. Près de 6 mio CHF seront investis afin d'optimiser le flux du matériel et des marchandises, d'augmenter les capacités et la vitesse de réaction, précise le communiqué. - (awp)