Oerlikon améliore sa performance et dépasse les attentes

mardi, 08.08.2017

Le groupe industriel Oerlikon a enregistré de solides résultats au deuxième trimestre, autant au niveau des recettes que de la rentabilité, et a dépassé les attentes du marché. La direction a confirmé mardi ses principaux objectifs financiers pour 2017.

Le groupe a nettement dépassé les prévisions des analystes. (Keystone)

Les entrées de commandes ont bondi de 21,9% à 724 millions de francs entre avril et juin et les chiffre d'affaires a fortement progressé de 19,4% à 689 millions, a détaillé l'entreprise de Pfäffikon dans un communiqué.

Cette solide croissance s'est également répercutée sur la profitabilité, avec un résultat brut d'exploitation (Ebitda) en hausse de 15% à 92 millions. La marge s'est par contre légèrement affaissée de 0,5 point de pourcentage à 13,4%.

Le groupe a nettement dépassé les prévisions des analystes interrogés par AWP.

Forte de ces résultats et d'une croissance mondiale qui devrait se poursuivre en seconde partie d'année, la direction a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice. Oerlikon s'attend ainsi toujours à dégager des recettes et des entrées de commandes d'environ 2,6 milliards et à atteindre une marge Ebitda de près de 14%. (awp)