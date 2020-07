Metall Zug rachète l'américain Cirris Systems

Le groupe industriel Metall Zug a, via sa filiale Schleuniger, signé un accord de rachat de l'entreprise américaine Cirris Systems.

Le groupe industriel Metall Zug.

Metall Zug a racheté l'entreprise Cirris Systems, basée dans l'Etat de l'Utah aux Etats-Unis. Spécialisé dans les tests, l'américain a enregistré en 2019 un chiffre d'affaires de 13,5 millions de dollars avec ses 75 collaborateurs.



Les détails financiers de cette transaction n'ont pas été divulgués. Cirris Systems a été fondé en 1984 et est devenu l'un des acteurs clé dans le secteur des tests de câblage notamment aux Etats-Unis et au Mexique, indique mercredi un communiqué.



Schleuniger et Cirris Systems sont complémentaires.(AWP)