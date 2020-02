CPH étoffe ses résultats et maintient son dividende en 2019

mardi, 25.02.2020

Le groupe industriel CPH Chemie+Papier Holding a dégagé en 2019 un bénéfice net supérieur aux attentes de 48,5 millions de francs.

La division Papier, qui représente plus de la moitié des recettes de l'entreprise, a subi de plein fouet la baisse de la demande en Europe.(Keystone)

CPH Chemie+Papier Holding a dégagé en 2019 un bénéfice net supérieur aux attentes de 48,5 millions de francs, en hausse de 14,6%, et ce malgré des ventes en légère baisse. Les actionnaires se verront proposer une rémunération inchangée de 1,80 franc par action au titre de l'année écoulée.



Le chiffre d'affaires net s'est contracté de 1,7% à 524,7 millions de francs. Ajusté des effets de change, le repli est ramené à 0,4%, a précisé le groupe lucernois mardi dans un communiqué.



La division Papier, qui représente plus de la moitié des recettes de l'entreprise, a subi de plein fouet la baisse de la demande en Europe, qui s'est traduite par une chute de 4,3% des volumes vendus.



L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) en revanche a progressé de 5,9% à 88,0 millions de francs, à la faveur de la réduction des charges. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a bondi de 9,6% à 56,6 millions, pour une marge afférente de 10,8%.



La copie présentée par CPH dépasse les projections les plus optimistes des analystes sondés par AWP en termes de rentabilité, malgré un chiffre d'affaires nettement inférieur aux expectatives du marché.



Pour l'exercice en cours, la direction table sur une nouvelle baisse des ventes et prévient que la marge Ebit risque de souffrir "un repli considérable" au vu notamment des "ramifications imprévisibles" liées au coronavirus. Le bénéfice net devrait se maintenir dans les millions à deux chiffres mais en dessous de 50 millions de francs.(awp)