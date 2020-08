3A Composites résiste en combattant directement le Covid-19

lundi, 17.08.2020

Le groupe industriel contrôlé par Schweiter Technologies a en particulier bénéficié d’une forte demande pour les cloisons de séparation sanitaires au premier semestre.

Philippe Rey



Les plaques plastiques transparentes de 3A Composites sont actuellement utilisées dans le secteur de la santé et la grande distribution afin de protéger de la propagation du virus.

La holding Schweiter Technologies, basée à Horgen (ZH), alloue son capital à un seul groupe industriel depuis 2018 : 3A Composites. Ce dernier développe, produit et distribue différents types de panneaux et matériaux pour des segments comme l’architecture, la communication visuelle et le...