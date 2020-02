Swiss Prime Site a doublé son bénéfice en 2019

jeudi, 27.02.2020

Le groupe immobilier Swiss Prime Site (SPS) a bouclé l'année 2019 sur des résultats supérieurs aux attentes des analystes.

Les revenus des loyers ont atteint 487 millions de francs, en hausse de 1,5%.(Keystone)

Après une année 2019 marquée par un bénéfice doublé, le directeur général de Swiss Prime Site, Peter Lehmann, se retirera fin 2020, après plus de vingt ans passés dans l'entreprise.



Les revenus des loyers ont atteint 487 millions de francs, en hausse de 1,5%, a fait savoir le groupe jeudi dans un communiqué. L'EBIT avant revalorisations a atteint 424,9 millions, en croissance de 3,4%.



SPS a vu son bénéfice doubler à 609 millions de francs, grâce notamment à des améliorations opérationnelles, des réévaluations élevées et à la baisse des taux d'imposition cantonaux.

Tant les revenus locatifs que l'Ebit ont dépassé les attentes les plus optimistes des analystes.

Le taux de vacance est stable, à 4,7% contre 4,8% un an plus tôt. Le dividende proposé ne change pas, à 3,80 francs par action.



Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale d'élire Ton Büchner à la présidence du conseil. Les autres membres, à l'exception de Hans Peter Wehrli, sont candidats à leur réélection.



Pour 2020, la direction "estime que les conditions économiques et politiques resteront dans le cadre de celles de l'exercice précédent".(awp)