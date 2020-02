Mobimo a vu ses revenus locatifs et son bénéfice croître en 2019

vendredi, 07.02.2020

Le groupe immobilier Mobimo a enregistré une hausse de son bénéfice net hors revalorisations, bien au-delà des attentes, ainsi qu'un fort rebond de ses revenus locatifs en 2019.

La valeur totale du portefeuille s'inscrit juste en dessous des 3,3 milliards de francs, en hausse de 7,1%.(Keystone)

Les revenus locatifs du groupe immobilier Mobimo se sont élevés à 106,7 millions de francs l'an dernier, en progression de 13,5% sur un an, selon le communiqué publié vendredi.



Le résultat opérationnel (Ebit) est resté quasi stable à 134,0 millions. Le bénéfice hors revalorisations s'est lui élevé à 61,7 millions de francs (+4,3%).



Ce dernier dépasse les attentes les plus optimistes des analystes consultés par AWP. Les revenus locatifs correspondent au consensus quand l'Ebit fait aussi mieux qu'attendu, les experts tablant sur 103,3 et 119,3 millions de francs.



L'année a été marquée "par deux ouvertures majeures en Suisse alémanique, l'Aeschbachquartier à Aarau et le Mattenhof à Kriens", explique la société basée à Lucerne.



La valeur totale du portefeuille s'inscrit juste en dessous des 3,3 milliards de francs, en hausse de 7,1%. Le taux de vacance a lui progressé à 3,8% au 31 décembre 2019, contre 2,9% un an plus tôt.



Le conseil d'administration propose de verser un dividende par action de 10 francs, stable sur un an.



Concernant 2020, Mobimo assure avoir confiance, étant "bien positionné à la fois d'un point de vue opérationnel et stratégique".(awp)