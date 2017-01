M3 Real Estate ouvre un bureau à Zurich

vendredi, 27.01.2017

Le groupe immobilier genevois M3 Real Estate ouvre un bureau à Zurich afin de se rapprocher des investisseurs et des propriétaires de Suisse alémanique et de les conseiller dans l’acquisition ou la gestion de leurs portefeuilles immobiliers à Genève.

Abdallah Chatila. Le propriétaire du groupe souhaite capter les investisseurs suisses allemands afin de définir et d’optimiser leur stratégie d’investissement ou de vente d’actifs.

M3 Real Estate ouvre un bureau à Zurich. Pour le groupe genevois, détenu par Abdallah Chatila et dirigé par Teresa Astorina, cette ouverture était une évidence selon un communiqué. «Toujours dans la lignée de notre stratégie de croissance, m3 s’étend à Zurich afin de créer une véritable passerelle entre la suisse alémanique et la suisse romande, précise Teresa Astorina dans le communiqué. Les propriétaires institutionnels ou privés basés outre Sarine et ayant des immeubles à Genève doivent être conseillés et accompagnés par des professionnels du marché local.»

Outre la gérance de portefeuilles immobiliers, M3 souhaite également capter les investisseurs suisses allemands afin de définir et d’optimiser leur stratégie d’investissement ou de vente d’actifs.

L'équipe de Zurich est dirigée par Reto Bernet, expert en immobilier et finances, actif dans ces domaines depuis vingt ans. Il est soutenu par Yang Zhao, qui, entre autres, bénéficie d’expériences dans la coopération avec des promoteurs immobiliers chinois.