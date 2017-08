Hügli voit son bénéfice s'effriter

vendredi, 18.08.2017

Le groupe Hügli a connu un premier semestre 2017 difficile, qui s'est traduit par un nouveau recul des ventes et une dégradation des bénéfices, aussi bien sur le plan opérationnel que net.

Le chiffre d'affaires est resté en dessous des projections les plus pessimistes. (Keystone)

Le producteur de sauces, soupes et bouillons estime avoir passé le creux de la vague et que la croissance est encore possible au 2e semestre, en raison des entrées de commandes, mais rabote ses objectifs.



Entre janvier et juin, le groupe saint-gallois a vu son chiffre d'affaires reculer de 5,5% à 185,7 millions de francs, dont 2,0% à mettre sur le compte d'effets de change négatifs, précise un communiqué diffusé vendredi.



L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est étiolé de 12,7% à 21,1 millions, pour une marge correspondante de 11,3%, en recul d'un point, alors que le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a chuté de 18,1% à 13,9 millions de francs. Au final, le bénéfice net accuse un repli de 12,4% à 10,9 millions.



Si le chiffre d'affaires est resté en deçà des projections les plus pessimistes, la rentabilité s'est inscrite dans le bas de la fourchette des estimations. Les analystes consultés par AWP tablaient en moyenne sur 21,9 millions de francs pour l'Ebitda, 14,5 millions pour l'Ebit et 11,1 millions pour le résultat net.



Pour la suite de l'exercice, la direction de Hügli anticipe une croissance des ventes telle, qu'elle devrait compenser la contre-performance des six premiers mois de l'année. L'objectif de croissance organique modérée (0-2%) a été ramené à "similaire à celui de l'exercice 2016". Quant à l'Ebitda, le groupe vise désormais une valeur "de l'ordre de celle de l'exercice précédent", alors qu'il anticipait une amélioration jusqu'ici. (awp)