Helvetia lance un nouveau fonds immobilier

mercredi, 29.04.2020

Le groupe Helvetia lance un nouveau fonds immobilier réservé aux investisseurs qualifiés.

Le nouveau fonds investira directement dans des actions de sociétés immobilières attrayantes en Suisse. (Keystone)

Helvetia a lancé un nouveau fonds d'investissement immobilier via sa filiale active dans la gestion d'actifs. Appelé Helvetia (CH) Swiss Property Fund et réservé aux investisseurs qualifiés, il sera ouvert à la souscription du 6 au 27 mai prochain et son lancement interviendra le 3 juin.

Le nouveau fonds investira directement dans des actions de sociétés immobilières attrayantes en Suisse, principalement dans les grandes et moyennes villes et leurs agglomérations, écrit mercredi Helvetia. La majeure partie du portefeuille sera investie dans des immeubles résidentiels, complétée par des surfaces à usage mixte et commercial.

Le portefeuille sera constitué principalement par des transactions du portefeuille d'assurance d'Helvetia, qui fournira au fonds un revenu locatif stable dès le premier jour. En outre, des achats sélectifs pourraient également être effectués sur le marché. Le volume d'émission est attendu à près de 450 millions de francs. Le groupe Helvetia entend investir dans le nouveau fonds.

Le produit de l'émission servira à acquérir un portefeuille immobilier diversifié comprenant 29 biens immobiliers, d'une valeur totale de plus de 532 millions de francs. (awp)