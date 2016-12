Helvetia acquiert les parts restantes de l'assureur Chiara Assicurazioni

mardi, 27.12.2016

Le groupe Helvetia a acquis la participation minoritaire restante de 47% dans Chiara Assicurazioni en Italie. Il détenait déjà 53% depuis 2014.

Helvetia a acquis les parts auprès de Banco Desio et d'autres banques partenaires.

Le groupe Helvetia a acquis la participation minoritaire restante de 47% dans Chiara Assicurazioni en Italie. Il détenait déjà 53% depuis 2014. L'assureur a déboursé 20,0 millions d'euros pour le rachat et détient maintenant 100% de la société, a-t-il indiqué mardi.



Helvetia a acquis les parts auprès de Banco Desio et d'autres banques partenaires. Avec cette transaction, la convention de distribution existante entre Helvetia Italie et cinq banques partenaires via Chiara Assicurazioni est prolongée jusqu'en 2026, précise le communiqué. Le réseau de distribution bancaire permet d'accéder aux clients dans les affaires non-vie.



Chiara Assicurazioni a réalisé un volume de primes de 32,9 mio EUR en 2015, notamment dans les secteurs assurance responsabilité civile privée, accident, incendie, assurance de choses et de patrimoine. - (awp)