Givaudan: le groupe améliore sa performance en 2016 et relève le dividende

mardi, 31.01.2017

Le groupe Givaudan a bénéficié en 2016 d'un gain exceptionnel net hors trésorerie de 62 millions de francs, essentiellement en raison d'un changement dans le plan de retraite, après un apport de 20 millions l'année précédente.

Le groupe propose de verser un dividende de 56 CHF en numéraire par action, correspondant à une progression de 3,7% par rapport à 2015.

Givaudan a amélioré ses ventes et sa rentabilité en 2016, qui sont ressorties plus ou moins conformes aux prévisions. La direction du spécialiste des arômes et parfums, qui a confirmé ses objectifs à moyen terme, a relevé le dividende pour la 16e fois consécutive et a promis d'en faire autant pour la suite.



Le bénéfice net a progressé de 3,1% à 644 mio CHF, tandis que le résultat brut d'exploitation (Ebitda) s'est enrobé de 5,2% à 1,1 mrd. La marge afférente s'est par contre contractée de 0,2 point de pourcentage à 24,1%, a détaillé le leader mondial du secteur dans un communiqué.



Le groupe a bénéficié en 2016 d'un gain exceptionnel net hors trésorerie de 62 mio CHF, essentiellement en raison d'un changement dans le plan de retraite, après un apport de 20 mio l'année précédente.



Le chiffre d'affaires a pour sa part atteint 4,7 mrd CHF, en hausse de 6,1%. Sur une base comparable, la croissance des ventes a atteint 4,2%.



Hormis le bénéfice net, qui est ressorti légèrement en dessous des 681 mio attendus par les analystes, les autres chiffres clés sont quasiment conformes aux prévisions.



Le groupe propose de verser un dividende de 56 CHF en numéraire par action, correspondant à une progression de 3,7% par rapport à 2015.



Parmi les deux divisions du groupe genevois, l'unité parfums a vu ses recettes monter de 6,4% à 2,2 mrd CHF - et de 5,6% sur une base comparable. Les ventes de parfumerie fine ont crû de 7,2% sur une base comparable, grâce aux marchés matures et ceux en forte croissance, notamment en Amérique latine et au Moyen-Orient. Les affaires de parfumerie fonctionnelle ont augmenté de 6,1%.



Le chiffre d'affaires des ingrédients de parfumerie et d'Active Beauty a progressé de 1,0%.



L'activité arômes a quant à elle dégagé des recettes de 2,4 mrd, en croissance de 5,8% en francs et de 3,0% ajustée des effets de change. La société Spicetec, rachetée en 2015, a apporté 71 mio aux recettes. La confiserie, les produits laitiers et les snacks ont fortement contribué à la croissance de la division.



Givaudan a confirmé ses objectifs à moyen terme énoncés précédemment, soit une hausse du chiffre d'affaires de 4% à 5% et un flux de trésorerie disponible de 12% à 17% des recettes. - (awp)