Firmenich veut racheter Les Dérivés Résiniques et Terpéniques

vendredi, 06.03.2020

Le groupe genevoise Firmenich est en négociation avec les actionnaires Ardian, Tikehau Capital et la famille propriétaire, pour racheter les Dérivés Résiniques et Terpéniques.

Pour Firmenich, le rachat de l'entreprise dacquoise permet de renforcer sa position d'acteur majeur dans ses métiers de la parfumerie et des ingrédients.(Keystone)

Le spécialiste des arômes et des parfums Firmenich se trouve en négociation pour racheter Les Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT), décrite comme un des leaders mondiaux de la production d'ingrédients renouvelables à base végétale, principalement les dérivés de pins.



Le groupe genevois a annoncé vendredi dans un communiqué être entré en "négociations exclusives" avec les actionnaires Ardian, Tikehau Capital et la famille de propriétaires. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.



"Partenaire stratégique de DRT depuis de nombreuses années, Firmenich serait en parfaite position pour permettre à la société de franchir un cap dans le développement de ses produits", a affirmé Thibault Basquin, directeur de la société d'investissement française Ardian Buyout.



Pour Firmenich, le rachat de l'entreprise dacquoise "permet de renforcer (sa) position d'acteur majeur dans (ses) métiers de la parfumerie et des ingrédients", tout en consolidant sa présence en France, a affirmé le patron du groupe suisse Gilbert Ghostine.



DRT, fondée en 1932 et forte de 1500 salariés, a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 547 millions d'euros (près de 580 millions de francs).(awp)