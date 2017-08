Unilabs prévoit d'autres acquisitions

mardi, 15.08.2017

Le groupe genevois s'est fixé pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros dans trois ans. Entretien avec le CEO Jos Lamers.

Matteo Ianni



Le groupe genevois Unilabs poursuit son expansion hors-frontières. Après s'être offert Alpha Medical, spécialisé sur les marchés slovaque et tchèque, en février, puis les portugais CGC Genetics en juin et Base Holding en juillet, et l'émirati Dubai Scientific Clinical Laboratories (SCL),...