Notz Stucki reprend le gérant alternatif Jam Research

lundi, 09.12.2019

Le groupe genevois Notz Stucki rachète la société de gestion alternative genevoise Jam Research.

Lancée en 2002, Jam Research fournit des services d’investissement en hedge funds à une clientèle privée fortunée et sera absorbée par Notz Stucki au 1er janvier 2020. Cette transaction s’insère dans le cadre du plan stratégique de croissance annoncé en juin dernier par Notz Stucki, qui entend participer activement au mouvement de consolidation du secteur en Suisse.

Alexis Sautereau compte plus de 20 ans d’expérience dans plusieurs domaines financiers, allant du courtage en options et en actions au corporate finance en passant par le consulting en technologie. En 1999, il rejoint Unigestion, l’un des leaders européens de la gestion alternative, dont il devient directeur exécutif jusqu’en 2002.

Au sein de Notz Stucki, l’équipe de Jam se consacrera à la gestion et au développement de leur clientèle. De plus, elle apportera son expertise dans l’analyse et à la sélection de gérants alternatifs.

La société sera intégrée opérationnellement à Notz Stucki dès le mois de janvier 2020.