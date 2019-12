Givaudan acquiert les activités cosmétiques d'Indena

mardi, 26.11.2019

Le groupe genevois Givaudan va racheter les activités cosmétiques de la société italienne Indena.

Givaudan compte financer l'acquisition par ses ressources existantes. (Keystone)

Le spécialiste des arômes et parfums Givaudan a conclu un accord en vue de l'acquisition des activités cosmétiques de l'italien Indena. La transaction s'inscrit dans la stratégie 2020 d'expansion des capacités de production dans la beauté, a expliqué mardi la société genevoise.

Basée à Milan, Indena est spécialisée dans l'identification, le développement et la production d'ingrédients actifs dérivés de plantes, utilisés dans l'industrie pharmaceutique, la nutrition, les cosmétiques et l'hygiène corporelle.

Givaudan et Indena doivent également signer un accord de partenariat sur le long terme pour que la société italienne continue de produire des ingrédients pour le genevois ainsi que de fournir des services d'innovation et de soutien, précise le communiqué.

Les détails financiers sont tenus confidentiels. Givaudan compte financer l'acquisition par ses ressources existantes. Sur une base pro forma, les activités cosmétiques d'Indena auraient représenté environ 8 millions d'euros de ventes supplémentaires sur les résultats 2018.

La transaction doit être finalisée au premier trimestre 2020.

Nouvelle bien accueillie

La transaction est "complètement en ligne avec la stratégie d'acquisition 2020", estime Vontobel dans une note. Avec son solide positionnement, Givaudan étend ses activités dans tous les segments, suivant ou établissant de nouvelles tendances grâce à son pouvoir d'innovation, ont loué les analystes, qui campent sur leur recommandation d'achat.

Grâce à cette acquisition, Givaudan est en bonne voie pour atteindre son objectif de vente de 100 millions de francs dans le segment cosmétiques/beauté, qui est attrayant et compte pour plus de 20% de la marge Ebitda, souligne Baader Helvea. Les marges sont attendues en hausse dans les trimestres à venir, et s'associent à une "solide rentabilité du dividende". Les analystes campent sur leurs positions d'achat.

Vers 10h01, Givaudan prenait 0,3% à 2933 francs dans un SMI en hausse de 0,16%. (awp)