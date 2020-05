Saint-Gobain va céder sa participation dans Sika

Le groupe français Saint-Gobain va céder sa participation dans le groupe suisse Sika d'environ 15,2 millions d'actions.

Sika emploie quelque 25'000 personnes et compte plus de 300 usines dans le monde. (Keystone)

Le groupe de matériaux de construction et de distribution français Saint-Gobain a annoncé mardi la cession de sa participation de 10,75% dans le capital du groupe chimique suisse Sika.

Saint-Gobain a indiqué dans un communiqué qu'il allait céder "l'intégralité de sa participation dans Sika d'environ 15,2 millions d'actions (...) au moyen d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés", a-t-il indiqué, sans vouloir mentionner de montant dans l'immédiat.

Selon un calcul de l'AFP, au cours actuel de l'action Sika, la transaction serait néanmoins valorisée à quelque 2,5 milliards d'euros. Le résultat et les termes définitifs du placement privé seront annoncés "au plus tard le 27 mai", selon le communiqué de Saint-Gobain.

Long conflit

Le groupe français avait acquis indirectement en mai 2018 cette participation, par l'acquisition de 100% des actions Sika détenues par la holding Schenker-Winkler (SWH) auprès de la famille Burkard, dans le cadre d'un accord global conclu avec cette dernière et Sika.

Cet accord avait mis fin à trois années de conflit entre Saint-Gobain, la famille Burkard et les dirigeants de Sika, ainsi qu'une partie du conseil d'administration. L'accord prévoyait une période d'engagement de conservation des titres de deux ans.

A l'expiration de cet engagement, Saint-Gobain et sa filiale SWH ont donc décidé de céder leur participation. Sika a choisi de ne pas exercer son droit de préemption sur ces titres. Le cours de l'action Sika a progressé d'environ 30% depuis la mi-mai 2018.

Sika, spécialiste notamment des mastics et des adhésifs dont les origines remontent à 1910, emploie quelque 25'000 personnes et compte plus de 300 usines dans le monde. Le groupe sis à Baar (ZG) a réalisé un chiffre d'affaires record lors de son exercice 2019, à 8,1 milliards de francs. (awp)