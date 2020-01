Carrefour s'offre Dejbox, spécialiste de la livraison de déjeuners en entreprise

lundi, 06.01.2020

Le groupe français Carrefour a acquis 60% de la start-up Dejbox, spécialisée dans la livraison de déjeuners.

Carrefour vise un objectif de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le commerce en ligne alimentaire d'ici 2022. (Keystone)

Carrefour a annoncé lundi la prise d'une participation majoritaire dans le capital de la start-up Dejbox, spécialisée dans la livraison de déjeuners "pour les salariés situés en zones périurbaines", afin de poursuivre son développement dans le commerce alimentaire en ligne.

Le groupe de distribution français a acquis 60% de la société, créée en 2015 par deux entrepreneurs, Adrien Verhack et Vincent Dupied, qui restent au capital, a précisé lundi à l'AFP une porte-parole de Carrefour.

Le montant de la transaction n'a en revanche pas été communiqué. Dejbox revendique un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros en 2018 et vise près de 20 millions en 2019, selon la société.

Dejbox livre des repas préparés chez des traiteurs et restaurants partenaires, à destination des salariés des entreprises travaillant en périphérie urbaine (plus de 10 millions en France), "qui bénéficient très rarement d'un système de restauration collective", souligne Carrefour dans son communiqué.

Présente à Lille, Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes et Grenoble mais aussi dans des centaines d'autres villes et communes environnantes, Dejbox livre chaque mois plus de 400.000 repas.

Selon Carrefour, Dejbox se singularise par rapport aux autres plateformes de livraison de repas par le fait qu'elle emploie 140 "préparateurs livreurs salariés", et non pas sous le statut d'auto-entrepreneurs.

Qualifiée de "stratégique", cette acquisition doit permettre d'étendre la clientèle de Carrefour "aux salariés des TPE-PME et d'investir le segment en forte croissance de la +food delivery+ (livraison de repas, ndlr)", a déclaré Amélie Oudéa-Castera, une directrice exécutive de Carrefour en charge notamment de la transformation numérique, citée dans le communiqué.

En mars 2018, Carrefour avait annoncé avoir pris une participation majoritaire au capital de la start-up Quitoque, spécialisée dans la livraison de paniers-repas à cuisiner à domicile et créée en 2014.

Ces acquisitions entrent dans le cadre du plan de relance de Carrefour annoncé en janvier 2018 par son PDG, Alexandre Bompard. Il s'est fixé un objectif de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le commerce en ligne alimentaire d'ici 2022, contre environ 850 millions en 2017. (awp)