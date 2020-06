Recapitalisation de MCH: Bâle-Ville ne répond pas à l’appel

mercredi, 03.06.2020

Le groupe événementiel MCH, dont Baselworld est l’un des plus grands salons, est en quête d’investisseurs. Le canton de Bâle-Ville ne participera à la potentielle future augmentation de capital.

Le groupe MCH organise entre autres la foire horlogère et joaillière Baselworld. (Keystone)

Le canton de Bâle-Ville, l'un des principaux actionnaires de MCH, ne compte pas relever sa participation lors d'une possible augmentation de capital envisagée pour renflouer les caisses de l'organisateur bâlois de foires et salons tels que l'ancien Baselworld.



Le canton ne donnera cependant son feu vert à cette transaction que si le nouvel investisseur s'engage à organiser les événements à Bâle ou Zurich sur une longue période, annonce MCH mercredi.



Cette décision du canton de Bâle-Ville devra auparavant être approuvée par le parlement. Elle devrait permettre au nouveau détenteur de capitaux de détenir une part minoritaire significative même si les autres actionnaires font usage de leur droit de souscription lors de l'augmentation de capital, explique le communiqué.



Le canton de Bâle-Ville, ensemble avec les autres actionnaires publics, veut continuer à détenir au moins 33,33% des parts afin de disposer d'une minorité de blocage. Le gouvernement bâlois souligne aussi qu'il tient à ce que les foires et salons continuent à être organisés à Bâle ou Zurich.



Cette augmentation de capitale entraînera des changements au niveau du conseil d'administration de MCH, dont la taille sera réduite. Le nouvel investisseur occupera trois sièges, les détenteurs de capitaux publics trois sièges et un à trois autres places pour un autre membre.



L'ancien organisateur de la foire horlogère et joaillière a pour sa part indiqué que les négociations avec de potentiels investisseurs avançaient "intensivement", sans donner de plus ample détail. (AWP)



