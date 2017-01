Eurotunnel: chute du chiffre d'affaires en 2016, pénalisé par une cession

mardi, 24.01.2017

Le groupe Eurotunnel, qui exploite notamment le tunnel sous la Manche, a vu son chiffre d'affaires chuter de 16,2% en 2016, à 1,023 milliard d'euros, pénalisé par la cession de sa filiale de fret ferroviaire britannique, GB Railfreight (GBRf).

Le groupe confirme toutefois ses objectifs pour l'année, puisqu'à périmètre et taux de change comparables, Eurotunnel fait état d'une croissance de 4% entre 2015 et 2016, dans un communiqué publié mardi.

La vente de GBRf en novembre a pénalisé le chiffre d'affaires du groupe à hauteur de 185 millions d'euros, précise l'entreprise. Par conséquent, le chiffre d'affaires annuel d'Europorte - la compagnie de fret ferroviaire d'Eurotunnel - dont GBRf était une filiale, est en chute de 62,2%, à 115,8 millions d'euros.



A taux de change et périmètre constants, la baisse est de 6%, "une diminution essentiellement liée aux longues et successives grèves SNCF du printemps qui ont totalement paralysé le réseau ferroviaire national pendant près de 2 mois et mis les trains à l'arrêt, puis à la mauvaise récolte de céréales cet été, la pire depuis 30 ans", explique Eurotunnel dans un communiqué.



L'activité navettes - transport de camions et voitures sur des navettes ferroviaires sous le tunnel, principale activité du groupe - est la seule à connaître une croissance, de 3,9%, à 602,7 millions d'euros.



Les revenus tirés du réseau ferroviaire - péages payés par les opérateurs de trains de fret ou de voyageurs pour circuler dans le tunnel - sont en retrait de 8,9%, à 290,9 millions d'euros.



Le groupe explique cette baisse par la "diminution du trafic Eurostar conséquence des attentats en Belgique au mois de mars et à Nice en juillet".



Eurotunnel observe toutefois que "la tendance s'est inversée sur le quatrième trimestre avec une croissance de +2% porté par un mois de décembre record (+9% par rapport à décembre 2015). La reprise du trafic sur la fin d'année, les bons chiffres de la période de Noël 2016 et le lancement à venir de la ligne Eurostar Londres-Amsterdam sont autant d'atouts pour la croissance de ce trafic dans le Tunnel".



Si Eurostar a connu une année difficile, c'est également le cas des trains de marchandises, relève Eurotunnel: "le fret ferroviaire transmanche subit une baisse en 2016 (nombre de trains en baisse de 26%, tonnage de marchandises en baisse de 27%)", avec toutefois "un retournement de la tendance sur les derniers mois avec un trafic en hausse de 10%" par rapport au 4e trimestre 2015.



Le groupe explique cette chute par "la pression migratoire exercée sur le site SNCF Réseau de Calais-Fréthun au cours de l'année 2015 ayant entraîné une modification des routes commerciales de certains opérateurs".



Au quatrième trimestre 2016, le chiffre d'affaires du groupe est en baisse de 18,3%, à 237,7 millions d'euros.



Les résultats annuels complets du groupe seront publiés le 1er mars. - (awp)