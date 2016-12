Repower conclut un accord d'approvisionnement en énergie hydraulique grisonne

mercredi, 21.12.2016

Le groupe énergétique grison Repower renforce sa collaboration avec neuf nouveaux partenaires de Suisse et du Liechstenstein.

Les entreprises regroupées dans la société Repartner Produktions ont conclu un accord portant sur une livraison supplémentaire d'énergie hydraulique grisonne de 240 GWh à partir de 2017.

La production actuelle d'électricité de Repartner Produktions provient d'énergie hydraulique suisse (Taschinas) et de deux parcs éoliens sis en Allemagne. Un éventuel transfert des installations et concessions sera examiné à une date ultérieure.



Dix entreprises d'approvisionnement énergétique détiennent des participations dans Repartner. Repower est majoritaire avec 57%, Liechtensteinischen Kraftwerke détient 10%, IBAarau AG 7%, WWZ AG 7%, Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) 5%, ewl energie wasser luzern 5%, Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 5%, IBC Energie Wasser Chur 1% et Rhiienergie AG (2%) und Energie Kanton Thurgau 1%. - (awp)