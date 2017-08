Dufry réduit ses pertes

Le groupe Dufry a bouclé le 1er semestre de l'exercice 2017 sur une perte nette attribuable aux actionnaires de 24,9 millions de francs, trois fois inférieure à celle enregistrée un an plus tôt, mais supérieure aux prévisions.

Julian Diaz, directeur général de Dufry.(Keystone)

La croissance du groupe Dufry s'est accélérée entre avril et juin, par rapport au 1er trimestre. Le détaillant aéroportuaire envisage également une entrée en Bourse (IPO) de ses activités en Amérique du nord.

Le chiffre d'affaires réalisé sur les six premiers mois de l'année s'est élevé à 3,82 milliards de francs, soit 5,8% de mieux qu'un an plus tôt, malgré un effet de change négatif de 1,8%, essentiellement dû à la dévaluation de la livre britannique. La croissance organique, qui s'est accélérée au 2e trimestre est ressortie à 8,1% sur l'ensemble du semestre.

Le bénéfice brut s'est inscrit à 2,27 mrd (+7,9%) et l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) à 411,2 mio (+7,8%), pour une marge correspondante de 10,8%, en hausse de 20 points de base (pb) sur un an.

Si les ventes et les gains bruts publiés par Dufry se situent dans le haut de la fourchette des projections des analystes sollicités par AWP, l'Ebitda se trouve dans la partie basse alors que le résultat net est loin du compte, l'expert le plus pessimiste tablant sur une perte de 17,6 mio CHF.

Nouvelle poussée de croissance

Pour Julian Diaz, directeur général (CEO) de Dufry, le 2e trimestre a confirmé la tendance positive des affaires. "Après trois trimestres consécutifs de croissance positive, la croissance organique a atteint 8,9% (...) la plus élevée depuis 2012".

La région Royaume-Uni, Europe centrale et de l'Est a vu ses ventes organiques progresser de 10,1% à 964,1 millions de francs. En Amérique latine, la croissance organique a été de 12,4% à 819,6 millions nettement supérieure aux 6,3% enregistrés pour l'Amérique du nord, à 849,5 millions, et aux 5,8% générés en Europe méridionale et en Afrique, à 776,7 millions.

La région Asie, Moyen-Orient et Australie, la moins importante du groupe, est la seule à avoir enregistré une croissance négative pendant la période sous revue (-1,5%) à 370,7 millions. Le groupe explique cette contre-performance notamment par des fermetures en Inde et au Sri Lanka.

Pour la suite de l'exercice, la direction de Dufry dit s'attendre à ce que les bonnes conditions de marché se poursuivent, et souligne l'importance du 3e trimestre en termes de génération de liquidités et de désendettement, "qui continue d'être un point de mire de la direction", selon le communiqué.

Par ailleurs, le conseil d'administration du groupe étudie actuellement la possibilité d'une IPO des activités en Amérique du nord. Celle-ci créerait une "flexibilité considérable pour mettre à profit des tendances spécifiques" de la région, comme l'accent mis sur l'alimentation et les boissons.(awp)