Maus Frères se renomme MF Brands Group

lundi, 09.03.2020

Le groupe diversifié Maus Frères international, propriétaire notamment de Manor, s'appellera désormais MF Brands Group.

MF Brands Group est propriétaire de Manor, Manor Food et Jumbo en Suisse.(Keystone)

Maus Frères a renommé la division qui gère son portefeuille de marques internationales. Intitulée jusqu'ici Maus Frères International, elle a été rebaptisée MF Brands Group.

La division regroupe les marques Lacoste, Gant, Aigle, The Kooples, acquise en 2019, et Tecnifibre. Ce nouveau nom permettra de refléter "sa nouvelle identité, sa nouvelle organisation", pour au final rendre compte de "la cohérence, l'intégration et l'internationalisation du nouvel ensemble", précise l'entreprise.

"MF" fait référence à Maus Frères, tandis que Brands Group reflète l'"ambition de devenir un acteur international majeur du premium et du Sport Lifestyle".

Le groupe a également informé de l'évolution des recettes de cette division en 2019. Le chiffre d'affaires a progressé de 15% à 2,64 milliards d'euros, pour un volume d'affaire de 3,21 milliards d'euros intégrant les ventes sous licences.

Le groupe a procédé à plusieurs nominations successives pendant l'année écoulée, avec celle de Romain Guinier comme directeur général de The Kooples, Sandrine Conseiller comme patronne d'Aigle et de Patrik Söderström comme CEO de Gant, Nicolas Préault restant à la tête de Tecnifibre. Ils sont tous placés sous l'autorité de Thierry Guibert, directeur général de MF Brands Group et de Lacoste.

En Suisse, Maus Frères est propriétaire de Manor, Manor Food et Jumbo. En 2018, la société avait revendu les magasins Athleticum au français Decathlon. (awp)