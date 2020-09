Globus confirme son intention d'investir 300 millions et de maintenir ses sites

lundi, 14.09.2020

Le groupe des grands magasins Globus n'entend pas renoncer à son programme d'investissement de 300 millions de francs, malgré la crise liée à la pandémie de Covid-19. Il veut également maintenir les dix sites en Suisse.

Le groupe veut se concentrer sur les dix grands magasins et la vente en ligne.(Keystone)

Globus a été repris en février dernier par les entreprises thaïlandaise Central Group et autrichienne Signa. L'objectif est de placer de manière optimale les grands magasins Globus pour les prochaines générations, a déclaré Franco Savastano, directeur général de Globus, dans une interview diffusée lundi par la Neue Zuercher Zeitung.



Le groupe veut se concentrer sur les dix grands magasins et la vente en ligne, précise le responsable. Les 300 millions de francs seront investis là où il est judicieux de le faire au cours des 20 à 30 prochaines années.

Rénovation des magasins

La transformation du magasin de Zurich débutera en mars 2021. Le site de Genève sera le deuxième à être rénové. La plus grosse partie de l'investissement sera consacrée au bâtiment de Bâle. Globus prévoit de vider complètement le bâtiment et d'en reconstruire un nouveau à l'intérieur. Cette étape devrait commencer en 2022.



Selon M. Savastano, les nouveaux propriétaires veulent transformer Globus en un groupe de luxe. Suivant l'endroit, il s'agira d'un produit haut de gamme ou de luxe. Même si le groupe vise déjà un standing élevé, il reste encore beaucoup de potentiel, poursuit le responsable, par exemple dans le domaine des accessoires, des sacs à main ou des chaussures.



La numérisation du groupe est également un objectif prioritaire. Lors de la première vague du nouveau coronavirus au printemps, le site en ligne de Globus a connu une croissance de plus de 50%, affirme M. Savastano. La part des ventes en ligne passera ainsi de 10 à 15% cette année. La boutique en ligne est aujourd'hui la troisième "branche" et fonctionne de manière rentable, ajoute-t-il.(AWP)