Sky voit ses résultats affectés par les coûts de la Premier League

jeudi, 27.07.2017

Le groupe de télévision britannique a vu son bénéfice opérationnel reculé de 6% à 1,468 milliard de livres, en raison des 629 millions de livres déboursés pour la Premier League anglaise de football.

Le groupe de télévision britannique Sky a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice net annuel de 4,4% à 695 millions de livres (778,7 millions d'euros), affecté par les coûts des droits de diffusion de la Premier League.

Son chiffre d'affaires a grimpé de 10% pour s'élever à 12,9 milliards de livres (14,44 milliards d'euros), selon un communiqué.

Le bénéfice opérationnel a quant à lui reculé de 6% à 1,468 milliard de livres, en raison des 629 millions de livres déboursés pour la Premier League anglaise de football.

Le groupe a enregistré une hausse de 686.000 nouveaux consommateurs et compte au total quelque 22,5 millions d'abonnés. Sur les écrans, le groupe totalise environ 100 millions de téléspectateurs à travers l'Europe, notamment pour ses productions originales qui ont atteint un nombre record de vues. Le groupe a également souligné son expansion vers de nouveaux marchés, qui devrait rapporter un supplément de revenu, avec le lancement de Sky Mobile plus tôt en 2017.

Jeremy Darroch, le directeur général du groupe, a annoncé une série de plans de croissance pour l'année à venir. Les investissements dans la production originale augmenteront de 25%. La mini box Sky Q, qui permet d'accéder au contenu de la box principale partout dans la maison, sera lancée en Italie, Allemagne et Autriche. 300 nouveaux postes seront créés pour améliorer le déploiement technologique du groupe, et un programme de fidélité sera lancé.

"Nous abordons l'année 2017-2018 en forte position. Malgré un environnement grand public demeurant incertain, nous sommes sûrs de réaliser les projets que nous avons définis", a précisé le directeur général.

Le groupe Sky est notamment connu pour sa chaîne d'information Sky News et la diffusion de sports via Sky Sports, qui a la main sur la plus grande partie des droits de la Premier League anglaise de football.

La famille du magnat américain Rupert Murdoch avait annoncé vouloir prendre le contrôle du groupe Sky par le biais de son empire 21st Century Fox. La ministre britannique de la Culture Karen Bradley avait annoncé jeudi 20 juillet qu'elle réfléchissait encore à l'opportunité d'ouvrir une enquête approfondie sur ce rachat.(awp)