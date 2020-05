Clariant à la traîne

jeudi, 30.04.2020

Le groupe de spécialités chimiques était lanterne rouge, après avoir déçu au premier trimestre.

Clariant était bon dernier parmi les trente valeurs principales de la Bourse de Zurich. (Keystone)

Clariant était bon dernier parmi les trente valeurs principales de la Bourse de Zurich, jeudi en début de matinée, après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes des analystes. Vers 10h10, Clariant reculait de 5,3% à 17,83 francs, tandis que le SLI perdait 0,52%.



Le chiffre d'affaires entre janvier et mars a reculé sur un an de 12%, en raison notamment de la faiblesse de l'activité aviation, des températures clémentes et des effets du coronavirus.



La Banque cantonale de Zurich note que l'activité des catalyseurs a été malmenée, tandis que les désinvestissements devraient suivre leur cours. La ZKB va revoir ses estimations à la baisse, étant donné que le deuxième trimestre pourrait être encore plus affecté par le coronavirus.

Markus Mayer de Baader Helvea souligne que le chimiste de Muttenz a été à la fois pénalisé par la pandémie mais aussi par une très faible activité de dégivrage cet hiver. Il recommande le titre à l'achat. Pour Goldman Sachs, le cœur de l'activité du groupe est encore plus cyclique qu'imaginé. Daniel Buchta de Vontobel est encore plus sévère. Pour l'analyste, ces résultats sont une franche déception. Ils montrent que les activités de Clariant ne sont pas aussi résistantes que le proclame le groupe et que les objectifs à moyen terme sont trop ambitieuses. Il s'attend à ce que l'entreprise soit rachetée dans les 24 prochains mois, probablement par son actionnaire de poids Sabic. (AWP)