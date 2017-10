Le groupe SQLI rachète Osudio

lundi, 16.10.2017

Le groupe de services dédié au monde du Digital SQLI rachète l’entreprise OSUDIO et enrichit ainsi son réseau dédié à l’expérience connectée. Cette acquisition crée des synergies importantes pour la clientèle de SQLI Suisse sur l’ensemble du territoire national.

Cette acquisition apporte une contribution majeure à la stratégie du Groupe SQLI, tant du point de vue de la couverture géographique sur une zone clé que de l’accroissement de la rentabilité du groupe.

SQLI vient de conclure l'acquisition d'Osudio, un leader du e-commerce présent en Allemagne, au Benelux, et au Danemark, avec 175 experts couvrant les compétences clés de la discipline.

Créé en 1996, Osudio s’est développé sur le segment stratégique du e-commerce, elle a d’ailleurs été élue « #1 best digital agencies in the Netherlands »1 en 2010, 2015 et 2017.

Pour SQLI Suisse, ce rachat signifie la possibilité de fournir un service unique à la clientèle helvétique, à travers des solutions proposées sur l’ensemble du territoire national.

« L’intégration d’OSUDIO apporte à notre société un complément essentiel qui nous permet de devenir l’une des seules agences alliant un ancrage aussi bien en Romandie que sur le territoire suisse-alémanique », déclare Martin Luchsinger, responsable des ventes de l’antenne SQLI de Zurich. « Avec OSUDIO, nous disposons d’une force de frappe et d’un pôle d’experts germanophones (notamment via le bureau de Stuttgart, donc proche de Zurich) capables de contribuer à la réalisation de projets suisses-allemands. En outre, SQLI devient le premier intégrateur Hybris Européen, plateforme clé du développement de SQLI Suisse sur le marché du connected commerce. Pour rappel, SQLI Suisse gère notamment la maintenance et le développement du site e-commerce mondial de Nespresso depuis plus de 7 ans maintenant sur cette technologie ».

Forte d’un réseau de 9 bureaux dans 6 pays européens principalement en Allemagne, au Benelux, au Danemark et en Suède, Osudio a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de l’ordre de 18 M d'euros et une marge d’EBITDA2 supérieure à 15%.

En intégrant Osudio, SQLI enrichit son réseau européen avec 9 pays couverts et accélère son déploiement en Europe du Nord, territoire principal de conquête du Groupe. Le nouvel ensemble disposera également d’une forte capacité d’industrialisation avec des sites de production « nearshore » à Rabat (Maroc) et Cape Town (Afrique du Sud).