Galenica améliore ses ventes en 2016 et confirme son calendrier de scission

jeudi, 19.01.2017

Le groupe de santé Galenica a dévoilé jeudi un chiffre d'affaires annuel en hausse de 8,6% à 4,1 milliards de francs, conforme aux prévisions des analystes. La direction a également confirmé ses objectifs en matière de rentabilité. L'entreprise bernoise progresse dans la scission en deux unités distinctes, dont l'une sera cotée en Bourse.



Les deux unités du groupe, Vifor Pharma et Galenica Santé, ont contribué à la solide performance de la société en 2016. La première a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 24,8% à 1,2 milliard de francs et la seconde une progression des ventes de 3,2% à 3,0 milliards, selon un communiqué.



Alors que les performances du groupe et de la division Vifor Pharma sont quasiment conformes aux prévisions des analystes, celle de Galenica Santé a légèrement dépassé les attentes à 2,94 milliards de francs.



Revenant sur le projet de scission en deux unités distinctes, la direction a indiqué que "les préparatifs en vue de la séparation du groupe Galenica prévue pour 2017 suivent leur cours". Le groupe se focalise également "sur une introduction en Bourse de Galenica Santé par une émission d'actions".



Le projet de séparation devrait être achevé d'ici la fin de l'année. - (awp)