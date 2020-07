Richemont peine à valoriser sa diversité

jeudi, 16.07.2020

Le groupe de luxe genevois confronté aux «perturbations sans précédent» provoquées par la pandémie a vu son chiffre d’affaires chuter de 47% au 1er trimestre. Rebond de 49% en Chine.

Piotr Kaczor



L’exposition supérieure du groupe Richemont (marques Cartier, Piaget, Montblanc) à la joaillerie et au commerce en ligne ne lui a pas permis de se soustraire, au trimestre clos à fin juin, aux répercussions de la pandémie et à la plus grave crise opérationnelle traversée par le secteur...