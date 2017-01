Lockheed-Martin: résultats 2016 en hausse en pleine polémique sur le F-35

mardi, 24.01.2017

Le groupe de défense américain Lockheed-Martin a enregistré des résultats trimestriels et annuels en hausse alors qu'il est visé par le président Donald Trump pour le coût de son programme d'avion de chasse F-35.

Lockheed-Martin a subi ces dernières semaines les foudres de M. Trump qui avait jugé beaucoup trop élevés les coûts du programme F-35, un avion d'attaque furtif qui doit équiper les forces armées américaines.

Le groupe de Bethesda (Maryland) a également livré des prévisions de chiffre d'affaires pour l'année en cours supérieures aux attentes des analystes mais sensiblement en deçà pour le bénéfice par action, la référence en Amérique du nord. Cela provoquait une baisse de l'action dans les échanges électroniques de pré-séance à Wall Street qui perdait quelque 1,74% à 253 dollars vers 13H00 GMT.



Le groupe de défense prévoit désormais sur l'année en cours un chiffre d'affaires compris entre 49,4 et 50,6 milliards de dollars là où les attentes sont de 48,54 milliards. Mais le bénéfice par action ne devrait se situer qu'entre 12,25 et 12,55 dollars pour des attentes du marché de 12,87 dollars.



Sur l'année écoulée, le bénéfice net s'est établi à 5,3 milliards de dollars (+47%) et le chiffre d'affaires à 47,2 milliards (+16,5%). Sur le 4e trimestre, le bénéfice net est de 988 millions de dollars (+5,9%) et le chiffre d'affaires de 13,7 milliards (+19,4%). Le bénéfice par action trimestriel est de 3,35 dollars, largement au-dessus des attentes de 3,06 dollars.



Le président américain était allé jusqu'à demander au concurrent Boeing d'étudier une nouvelle version du F-18, un avion plus ancien, pour faire concurrence au F-35.



Face à ces attaques, la PDG du groupe, Marillyn Hewson, s'était engagée il y a dix jours à réduire les coûts du programme et à créer 1.800 emplois aux Etats-Unis. - (awp)