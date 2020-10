Implenia se restructure et prévoit 2000 suppressions d'emplois

mardi, 27.10.2020

Le groupe de construction Implenia va supprimer 2000 emplois d'ici 2023, suite à une restructuration. Dans l'immédiat 250 postes passeront à la trappe en Suisse.

Implenia travaille à une réduction de près de 20% de ses actifs.(Keystone)

Implenia se restructure et prévoit 2000 suppressions d'emplois d'ici 2023. Le groupe de construction prévoit dans l'immédiat que 750 emplois passeront à la trappe, dont 250 en Suisse, selon un communiqué paru mardi.



La société table aussi sur des économies annuelles de plus de 50 millions de francs d'ici 2023.

Le communiqué précise que le groupe envisage également de céder environ 1250 postes à plein temps à d'autres propriétaires. Implenia travaille à une réduction de près de 20% de ses actifs.



Au total, les coûts de restructuration atteindront près de 60 millions de francs.

Pour l'exercice en cours, le groupe anticipe une perte opérationnelle (Ebitda) de l'ordre de 70 millions de francs et calcule un amortissement d'environ 200 millions.(AWP)