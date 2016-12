Implenia reprend les activités de Bilfinger Hochbau

Le groupe de construction Implenia rachète à la société allemande Apleona les activités de sa division Bilfinger Hochbau.

Le prix de la transaction n'a pas été divulgué.

Le groupe de construction Implenia rachète à la société allemande Apleona les activités de sa division Bilfinger Hochbau. L'unité emploie près de 1000 collaborateurs et sa production se monte à 450 millions d'euros. Il s'agit d'une acquisition complémentaire sur le marché allemand et une étape importante dans l'internalisation du groupe, a-t-il indiqué vendredi dans un communiqué. Le prix de la transaction n'a pas été divulgué.



"Cette transaction nous permet de renforcer notre position en Allemagne", a déclaré le directeur général (CEO) Anton Affentranger, qui estime que "les bases sont posées pour une poursuite de la croissance du groupe". La transaction est encore soumise à l'approbation des autorités de la concurrence concernées. La finalisation est prévue entre début février et fin avril.



Bilfinger Hochbau sise à Neu Isenburg près de Francfort est présente à une large échelle en Allemagne et bien établie au niveau régional. Le groupe prend en charge toutes les étapes de construction, de la planification au stade final et dispose de compétences en logistique, dans les entrepôts frigorifiques et la technique de façades notamment, selon les données disponibles. - (awp)