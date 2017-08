Comet double son bénéfice sur six mois

mercredi, 16.08.2017

Le groupe Comet a dégagé sur le premier semestre 2017 un bénéfice net multiplié par près de deux à 17,1 millions de francs suisses.

La direction relève ses projections pour l'ensemble de l'exercice. (Keystone)

La direction prévoit un léger renforcement de la tendance sur la seconde moitié de l'année et relève conséquemment ses projections pour l'ensemble de l'exercice.



Le chiffre d'affaires du spécialiste des rayons X et des radiofréquences a bondi de plus de 40% à 214,9 millions de francs suisses. L'excédent brut d'exploitation a décollé de 89,1% à 31,5 millions de francs suisses, pour une marge Ebitda étoffée de 3,5 points de pourcentage (pp) à 14,6%, détaille mercredi le rapport intermédiaire de la société fribourgeoise.



L'accélération de la rentabilité opérationnelle est attribuée à des effets d'échelle ainsi qu'aux mesures d'aménagement de la structure de coûts.



Le résultat net correspond tout juste à la moyenne des projections des analystes consultés par AWP. Ebitda et marge afférente en revanche s'inscrivent dans le bas de la large fourchette des pronostics.



Sur le segment des semi-conducteurs, l'unité Plasma Control Technologies (PCT) a fait exploser ses recettes de 76% à 106,1 millions. La marge Ebitda a été élargie de 9,2 pp à 29,4%. Le chiffre d'affaires de X-Ray Systems (IXS) a progressé de près d'un quart à 66,3 millions de francs suisses et son niveau de rentabilité opérationnelle de 1,7 pp à 6,4%.



Les modules à rayons X industriels (IXM) ont apporté une contribution de 37,3 millions de francs suisses, en hausse de 8%. La marge Ebitda a fondu de 6,5 pp à 17,6%.



Ebeam Technologies (EBT) a généré des revenus de 14,8 millions de francs suisses, contre 8,1 millions sur la période de comparaison. Comet souligne toutefois avoir fait face à des investissements importants et à une concurrence accrue, qui ont creusé la perte opérationnelle de l'unité à 8,3 millions contre 4,4 millions de francs suisses.



Les perspectives pour l'année en cours ont été revues à la hausse et comprennent désormais un chiffre d'affaires de 430 à 450 millions de francs suisses, contre 370 à 390 millions précédemment, ainsi qu'une marge opérationnelle brute de 14 à 16%, contre 13 à 15% jusqu'ici. (awp)