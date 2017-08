Clientis voit son bénéfice bondir de presque un quart

vendredi, 11.08.2017

Le groupe Clientis a bouclé avec un bénéfice de 37,2 millions de francs, soit une hausse de 22% sur un an.

Principale source de revenu: la gestion de fortune. (Keystone)

Le groupe Clientis a bouclé les six premiers mois de l'année sur un bénéfice de 37,2 millions de francs, en hausse de 22% sur un an. Les résultats consolidés des quinze banques appartenant au réseau affichent une croissance dans toutes les lignes de métier, notamment dans l'activité hypothécaire. La performance de l'exercice 2017 devrait dépasser celle du précédent.





Le bénéfice a également profité des remboursements à partir du Fonds d'entraide RBA, ce qui a permis d'engranger un revenu extraordinaire de 3,7 millions de francs, indique le groupe bernois vendredi





Le résultat opérationnel s'est étoffé de 4,3% à 108,4 millions de francs. Cette hausse est imputable notamment à l'approfondissement des synergies entre les différents établissement du réseau, explique le communiqué. La principale raison est toutefois à chercher du côté des recettes, améliorées de 10,2% à 38,2 millions de francs.





Principale source de revenus, les opérations d'intérêts ont généré un produit net de 84,6 millions de francs, en progression de 1,8%. La gestion de fortune a connu la hausse la plus forte. Les recettes des opérations de commissions et de prestations de services a bondi de 11% à 12,3 millions de francs.





Les charges d'exploitation sont restées pratiquement stables (+0,7%) à 64 millions de francs. L'effectif a légèrement augmenté à 618 personnes, contre 607 à fin décembre.





En termes de volumes, la somme au bilan a enflé de 2,2% sur six mois, à 14,35 milliards de francs. Les prêts à la clientèle se sont fixés à 12,26 milliards, soit une hausse de 1,8%. Les créances hypothécaires représentent 11,57 milliards de ce total (+2,1%). Au passif, les dépôts clientèle ont crû de 2,5% à 10,27 milliards de francs suisses.





A fin juin, le ratio de fonds propres durs a progressé de 0,4 point à 18,5%.





Pour l'ensemble de l'exercice, Clientis anticipe un meilleur résultat par rapport à l'année précédente, ceci notamment du fait de la croissance des volumes et le facteur exceptionnel RBA, selon le communiqué du groupe. (awp)