David Lloyd Leisure acquiert le Country Club Geneva

lundi, 02.03.2020

Le groupe britannique David Lloyd Leisure a signé un accord d'acquisition du club de tennis Country Club Geneva.

David Lloyd Leisure, groupe britannique actif dans le domaine du bien-être et du fitness en Europe, annonce ce lundi avoir signé un accord d’acquisition du club de tennis Country Club Geneva, dont l’actuelle propriétaire est Dona Bertarelli.

La vente devrait être finalisée au mois d’avril et fera du Country Club Geneva, le 124e club du groupe.

Le Country Club Geneva est un centre de sport et de bien-être qui comprend 11 courts de tennis, une salle de fitness, un parcours de golf et un grand espace Spa. Il a entièrement été rénové en 2017 et David Lloyd Leisure prévoit d’investir 9 millions d’euros pour développer davantage le site.

Le Country Club Geneva est le second club de David Lloyd Leisure dans la région, après le City Green Sport and Health Club de Veigy-Foncenex acquis en 2017, dans lequel David Lloyd Leisure a investi plus de 6 millions d’euros en développement.

En comptant cette dernière acquisition, le groupe possède 24 clubs à l’international: en Allemagne, Hollande, Belgique, Espagne, Irlande, Italie, France et, désormais, en Suisse, en plus des 100 clubs en Grande-Bretagne.

Les 35 employés du Country Club Geneva vont rejoindre les 8600 membres de l’équipe de David Lloyd Leisure.

Ces dernières années, David Lloyd Leisure a affiché une croissance notoire, en passant de 83 à 123 clubs en cinq ans.