BKW décroche un contrat de 50 millions de francs en Allemagne

mardi, 10.12.2019

Le groupe bernois BKW s'occupera de la construction de deux lots d'une nouvelle ligne à très haute tension dans le nord de l'Allemagne.

La nouvelle ligne à très haute tension mesurera près de 230 kilomètres. (Keystone)

LTB Leitungsbau, société du groupe BKW, a obtenu un contrat de plus de 50 millions de francs pour deux lots de la nouvelle ligne à 380 kV entre Wahle et Mecklar, dans le nord de l'Allemagne. Les travaux de construction commenceront au premier trimestre 2020 et devraient s'achever au deuxième trimestre 2021.

LTB, entreprise allemande reprise par le groupe bernois en octobre, fait partie du réseau de BKW Infra Services (services d'infrastructure), indique le communiqué paru mardi. La société "anticipe un marché en forte croissance dans la construction, la rénovation et la maintenance des lignes à haute et très haute tension en Allemagne", selon le document.

La ligne à très haute tension entre le poste de transformation de Wahle près de Brunswick et le poste de transformation de Mecklar, près de Bad Hersfeld dans la Hesse, mesurera près de 230 kilomètres. Elle sert au renforcement du réseau électrique entre le nord et le sud.

"Le parlement allemand a acté le besoin urgent de cette nouvelle ligne dans la loi sur le développement de la capacité énergétique 2 (EnLAG) de manière juridiquement contraignante". (awp)