Pictet subit un recul du bénéfice net de 7%

mercredi, 08.02.2017

Le groupe bancaire Pictet a vu son bénéfice net s'affaisser de 7% sur un an à 422 millions de francs.

Sur douze mois, la capitalisation de la banque s'est quelque peu détériorée. Le ratio de fonds propres durs (CET1) a cédé 1,7 point de base à 20,4%.

L'année 2016 s'est révélée compliquée pour le groupe bancaire Pictet, qui a vu son bénéfice net s'affaisser de 7% sur un an à 422 millions de francs. "Les importants apports nets dont ont bénéficié à la fois le wealth et l'asset management en 2016 constituent un résultat encourageant", relativise néanmoins l'associé senior Nicolas Pictet, cité dans un communiqué.



Le produit d'exploitation s'est fixé à 2,18 milliards, ce qui représente une hausse de 2%, indique Pictet mercredi.



A fin décembre, les avoirs sous gestion s'élevaient à 462 milliards de francs, contre 437 milliards au terme de l'année 2015. Le groupe a accueilli des entrées nettes d'argent à hauteur de 12,4 milliards de francs.



Sur douze mois, la capitalisation de la banque s'est quelque peu détériorée. Le ratio de fonds propres durs (CET1) a cédé 1,7 point de base à 20,4%.



Basé à Genève, Pictet emploie plus de 4000 personnes et dispose de 26 bureaux éparpillés dans le monde. - (awp)