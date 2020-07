Philippe Monti nommé directeur général de la banque Degroof Petercam (Suisse)

lundi, 13.07.2020

Le groupe bancaire belge Degroof Petercam annonce la nomination de Philippe Monti au poste de CEO de sa filiale suisse, Banque Degroof Petercam (Suisse).

Le groupe bancaire belge Degroof Petercam annonce la nomination de Philippe Monti au poste de Directeur Général de sa filiale suisse, Banque Degroof Petercam (Suisse) SA. Il remplace Cédric Roland-Gosselin qui souhaite poursuivre d’autres opportunités professionnelles en dehors du groupe. Cette nomination sera effective dès l’approbation des autorités réglementaires.

De nationalité suisse, Philippe Monti dispose d’une longue expérience dans le domaine bancaire. Après plusieurs années passées au sein de la Banque Paribas, principalement à Genève mais aussi à Londres, il rejoint en 1994 Credit Suisse, où il a dirigé avec succès les activités de la banque, d'abord en Valais, puis à Genève. En 2002, il prend en charge le Private Banking au siège genevois de Julius Baer. Il en devient ensuite CEO et Responsable des marchés francophones. En 2006, il rejoint le Groupe Quilvest et prend la direction de sa banque suisse Quilvest (Switzerland) Ltd., Zürich. En 2018, il quitte ses fonctions exécutives pour se consacrer à des activités de conseil. Philippe Monti est titulaire d’un Master en finance de HEC Lausanne.