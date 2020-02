Logistique: Rhenus Alpina avale son concurrent et voisin Interfracht

vendredi, 31.01.2020

Le groupe bâlois Rhenus Alpina s'offre rétroactivement au premier janvier son homologue de Pratteln Interfracht.

Les 211 employés d'Interfracht rejoindront les effectifs de Rhenus Alpina.(Keystone)

La consolidation se poursuit à tous les échelons dans le secteur du fret et de la logistique. Le groupe bâlois Rhenus Alpina s'offre rétroactivement au premier janvier son homologue de Pratteln Interfracht. Les 211 employés d'Interfracht rejoindront les effectifs de Rhenus Alpina.



L'opération couvre l'intégralité des entités légales et opérationnelles de la firme jusqu'ici familiale, soit Interfracht Speditions, Interfracht Logistics, Interfracht Overseas et Intertruck, énumère un communiqué publié vendredi. La publication ne comprend en revanche aucun détail financier sur cette opération.



Rhenus Alpina revendique un chiffre d'affaires annuel de 5,1 milliard d'euros et emploie plus de 30'000 personnes sur 660 sites.(awp)