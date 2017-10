Lonza crée un centre de recherche en Israël

lundi, 09.10.2017

Le groupe bâlois Lonza inaugure un centre de recherche et développement dans le parc des science de la vie d'Haïfa, en Israël. Il est prévu d'engager une vingtaine de collaborateurs.

Le centre aidera Lonza à étendre ses opportunités et à développer des technologies transformatives.

Le groupe bâlois de sciences de la vie Lonza crée un nouveau centre de recherche et développement en Israël. Ce "Collaborative Innovation Center" (CIC) est basé dans le parc des sciences de la vie d'Haïfa. Il entamera ses activités dans le courant du 4e trimestre, a précisé Lonza.

Le centre aidera l'entreprise à étendre ses opportunités et à développer des technologies transformatives. Une collaboration est prévue avec les entreprises et experts locaux. Une déclaration d'intention a été signée avec l'Université de Tel Aviv, avec Technion R&D Foundation et avec le Weizmann Institute of Science. La recherche de personnel est en cours et il est prévu d'engager 15 à 20 collaborateurs l'an prochain.(awp)