AMS creuse ses pertes au premier trimestre

mercredi, 29.04.2020

Le groupe autrichien AMS a bouclé les trois premiers mois de l'année sur une perte de 17 millions de dollars.

Les chiffres dévoilés par AMS surpassent à tous les niveaux les pronostics des analystes sondés par AWP. (Keystone)

Le fabricant de puces et capteurs AMS a bouclé les trois premiers mois de 2020 sur une perte nette quasiment doublée. Les résultats publiés dépassent toutefois les projections les plus optimistes de la communauté financière.

Le chiffre d'affaires réalisé entre janvier et mars est ressorti à 501,2 millions de dollars (presque autant en francs), en hausse de 32% sur un an, mais en recul de 23% par rapport au trimestre précédent, indique le groupe autrichien coté sur SIX mercredi dans un communiqué.

L'excédent opérationnel (Ebit), ajusté des dépenses d'acquisitions et des programmes de rémunération en actions, a été multiplié par près de quatre à 101 millions de dollars, pour une marge afférente ajustée de 20%.

La perte nette de 17 millions, contre -9,2 millions douze mois plus tôt, reflète les coûts non récurrents en lien avec l'augmentation de capital et l'acquisition de l'allemand Osram Licht, précise le communiqué, ajoutant que la transaction suit son cours selon le calendrier établi.

Les chiffres dévoilés par AMS surpassent à tous les niveaux les pronostics des analystes sondés par AWP. Les plus optimistes avaient misé sur un chiffre d'affaires de 482 millions de dollars, un Ebit de 95,2 millions et une marge correspondante de 19,7%.

Pour la suite de l'exercice, la direction d'AMS dit s'attendre à un "impact limité" de la crise du Covid-19 sur ses activités au 2e trimestre, pour lequel elle table sur des ventes comprises entre 440 et 480 millions de dollars, et une marge Ebit ajustée de 17-20%. (awp)