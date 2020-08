Un premier semestre au beau fixe pour Aluflexpack

lundi, 24.08.2020

Le groupe argovien Aluflexpack est repassé dans le vert avec un bénéfice semestriel de 2,7 millions d'euros, contre une perte de 8 millions à la même période l'année dernière.

Aluflexpack a traversé la crise du coronavirus au premier semestre sans encombre. Le spécialiste des emballages souples à base d'aluminium affiche des ventes et un résultat brut d'exploitation (Ebitda) en hausse sur un an et réaffirme ses objectifs pour le reste de l'année.

Aluflexpack explique l'embellie de son chiffre d'affaires par une position forte sur les marchés finaux et une demande solide sur l'ensemble des marchés. Les marchés finaux du café/thé (+39%), de l'alimentation pour animaux de compagnie (+18%) et des produits laitiers (+16%) sont ceux qui ont le mieux progressé au premier semestre.

Dans cette perspective, le spécialiste des emballages réaffirme ses prévisions pour le reste de l'année et s'attend à un chiffre d'affaires compris entre 220 et 230 millions d'euros et un Ebitda avant évènement ponctuel entre 32 et 35 millions. (awp)